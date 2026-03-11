Farioli destaca "alto nível" do Estugarda no campeonato alemão

"Vamos defrontar um grande oponente, que está a exibir-se ao mais alto nível na Bundesliga, o que diz muito sobre o tipo de jogo com que nos vamos deparar amanhã [quinta-feira]. É uma equipa que, como nós, adora pressionar alto. Partilhamos os melhores parâmetros de recuperação de bolas e temos muitas semelhanças", disse o italiano, em antevisão ao encontro de quinta-feira, no reduto dos germânicos.

Atualmente no quarto posto da Bundesliga, o Estugarda tem mantido uma linha de continuidade sob orientação do técnico Sebastian Hoeness, que está na sua quarta temporada ao serviço do atual detentor da Taça da Alemanha.

"Consegue apresentar diferentes estruturas, trabalha com o mesmo treinador há mais de três anos. São bem organizados, gostam de jogar, então esperamos uma partida aberta entre duas equipas que se irão enfrentar com grande atitude e espírito", analisou Farioli.

Quando questionado sobre as declarações do técnico adversário, que afirmou hoje que o duelo "poderia ser de Liga dos Campeões", dada a qualidade das duas equipas, concordou com as mesmas: "Facilmente. Principalmente o lado direito das eliminatórias da Liga Europa é muito competitivo".

Vindo de um empate no clássico frente ao Benfica (2-2), a contar para a I Liga, no passado domingo, o italiano rejeita a ideia de que a perda de uma vantagem de dois golos possa abalar a confiança dos seus jogadores.

"O jogo que fizemos deve dar-nos a confiança certa. O comentário do Mourinho diz tudo, nós fomos lá para ganhar. Durante 75 minutos, o encontro teve uma direção e, nos últimos 15, concedemos o suficiente para pagar o preço", avaliou.

Além de confirmar que Borja Sainz será titular, Farioli voltou a abordar a não inscrição de Oskar Pietuszewski na prova europeia, defendendo que tomou a decisão necessária, não deixando de atribuir toda a sua confiança ao polaco, que marcou para os `dragões` no Estádio da Luz.

"Com o que aconteceu ao Samu, estou ainda mais convicto de que tomei a decisão necessária. A não inscrição do Oskar Pietuszewski não está relacionada com falta de confiança nele, senão não teríamos pago tal montante por um jogador de 17 anos [até 10 milhões de euros, mediante o cumprimento de objetivos]", referiu.

Ao lado do técnico, na conferência de imprensa, prestou declarações Terem Moffi, avançado que chegou ao FC Porto em janeiro, depois de já ter disputado a fase de liga da competição pelos franceses do Nice.

"É um enorme orgulho representar o FC Porto, tanto para mim como para a minha família. Dentro do plantel, todos os jogadores criam um ambiente positivo, não há pessimismo. Temos de nos manter focados, ter o desejo de entrar em campo e melhorar, bem como continuarmos a ser uma família", afirmou o internacional nigeriano.

O jogador que reencontrou Farioli, com quem tinha trabalhado no clube do sul de França, em 2023/24, deixou elogios ao técnico, realçando a sua atenção ao pormenor: "São os detalhes, é o pequeno toque, o `timing` exato. Como jogador, isso permite-me identificar um caminho a seguir, e Farioli é assim desde que o conheço".

O FC Porto joga em Estugarda, na MHP Arena, a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, na quinta-feira, a partir das 18:45 locais (17:45 em Lisboa), sob arbitragem do lituano Donatas Rumsas.