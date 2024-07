Fatawu é reforço em definitivo do Leicester

”, referiu o Leicester na sua página oficial.O clube inglês, que venceu o Championship e está de regresso à Premier League, não revelou os valores do negócio, mas, sendo que o Sporting recebe cerca de nove milhões e o restante será pago ao Steadfast, clube do qual se transferiu para Alvalade.”, disse o extremo, citado pelos meios de comunicação do Leicester.Fatawu chegou ao Sporting em 2022/23, proveniente dos ganeses do Steadfast, que o tinham cedido ao Dreams FC, também do Gana.No Sporting, o futebolista jogou na mesma época pelos juniores, equipa B e equipa principal, antes de ser emprestado na última temporada ao Leicester.