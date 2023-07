FC Barcelona contrata Vitor Roque por oito épocas com cláusula de 500 ME

Segundo o clube, "em princípio o jogador não fará parte do plantel antes de 2024-25", pelo que "continuará no Athletico Paranaense", embora não seja descartada "a sua incorporação no mercado de inverno se o `fair play` financeiro permitir".

O FC Barcelona pagará ao Athletico Paranense 30 milhões de euros pelo avançado Vitor Roque, de 18 anos, em três anos, valor que pode chegar a 61 milhões de euros se todas as variáveis forem cumpridas durante os sete anos de contrato.

Nascido em Timóteo, Vitor Roque conquistou dois títulos (campeonato paranaense e sul-americano de sub-20, no qual foi o melhor marcador, com seis golos) e estreou-se pela seleção brasileira em março, num particular com Marrocos.

Vítor Roque será o 47.º brasileiro a defender o emblema do FC Barcelona, contando com os jogadores da equipa B, tendo os últimos a jogar a titular sido Arthur Melo, Malcom, Neto, Emerson e Raphinha.