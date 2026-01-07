FC Barcelona goleia Athletic Bilbau para chegar à final da Supertaça de Espanha

Os catalães prosseguem, assim, a defesa da ‘Supercopa’ com uma goleada ancorada sobretudo na primeira parte, em que marcaram por Ferrán Torres (22 minutos), Fermín (30), o neerlandês Bardghji (34) e o brasileiro ex-Vitória de Guimarães e Sporting Raphinha (38).



No segundo tempo, o ‘bis’ do antigo extremo dos ‘leões’ (52) deu mais volume à vitória, com o conjunto orientado por Hansi Flick a rondar os 80% de posse de bola e a aproveitar os erros defensivos dos bascos, que venceram o troféu três vezes, a última delas em 2021.



A nona vitória seguida deixa os ‘culés’, líderes da Liga espanhola, na final, esperando por Real Madrid ou Atlético, que se defrontam quinta-feira por um lugar nesse jogo, aprazado para domingo em Jeddah.

