Futebol Internacional
FC Barcelona regressa aos triunfos e mantém-se a cinco pontos do Real Madrid
O FC Barcelona regressou hoje aos triunfos na Liga espanhola de futebol, depois de vencer em casa o Elche, por 3-1, em jogo da 11.ª jornada, mantendo-se a cinco pontos do líder Real Madrid.
Depois da derrota com os ‘merengues’ na jornada passada, os catalães venceram o Elche, que teve os portugueses Martim Neto e André Silva no ‘onze’, num encontro em que pareciam poder construir uma goleada.
Aos 11 minutos, o FC Barcelona já vencia por 2-0, com golos de Lamine Yamal (09) e Ferrán Torres (11), após dois erros defensivos do Elche, que reduziu por Rafa Mir (42), que, na segunda parte, acertou duas vezes nos ferros da baliza dos ‘culés’.
O inglês Marcus Rashford acabaria por dar tranquilidade ao FC Barcelona, com o 3-1 aos 61 minutos, permitindo que o conjunto catalão mantivesse o segundo lugar, com 25 pontos, a cinco do Real Madrid, mais dois do que o Villarreal e três do que o Atlético de Madrid, enquanto o Elche segue num tranquilo nono posto, com 14.
O Alavés subiu ao oitavo lugar, com 15 pontos, depois de vencer em casa o Espanyol, quinto, com 18, com golos de Denis Suárez (05 minutos) e Lucas Boyé (40), que viria a ser expulso aos 90+1, tendo Roberto Fernández (56) reduzido para os catalães.
O Celta de Vigo está a atravessar o melhor momento da temporada e somou a segunda vitória consecutiva e o quarto encontro sem perder, depois de vencer, por 2-1, em casa do Levante, que jogou com menos um desde os 29 minutos, por expulsão de Unai Vencedor, e viu Etta Eyong (37) desperdiçar uma grande penalidade.
Óscar Mingueza (40 minutos) deu vantagem aos galegos, mas Kervin Arriaga (66) empatou, antes de Miguel Román (90+1) dar o triunfo ao Celta, que é 12.º classificado, com 13 pontos, enquanto o Levante é 17.º, com nove, podendo ainda cair para zona de despromoção se Oviedo vencer o Osasuna na segunda-feira.
