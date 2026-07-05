Federação belga "perplexa" com decisão da FIFA sobre vermelho a Balogun

"A Real Federação Belga de Futebol (RBFA) reagiu com perplexidade à decisão da FIFA de declarar o jogador norte-americano Balogun, suspenso, apto para o jogo entre os Estados Unidos e a Bélgica, agendado para segunda-feira", destacou em comunicado a entidade.



Balogun, melhor marcador da seleção norte-americana na prova com três golos, recebeu um cartão vermelho direto aos 64 minutos por pisar o pé de Tarik Muharemović, da Bósnia, na vitória por 2-0 da última quarta-feira, a contar para os 16 avos.



Para a decisão, a FIFA baseou-se no artigo 27 do seu código disciplinar, que estabelece que "o órgão competente pode decidir suspender, total ou parcialmente, a execução de uma medida disciplinar".



No entanto, a federação belga assinalou que "o artigo 66.4 do mesmo código disciplinar da FIFA estipula que um cartão vermelho (expulsão) resulta automaticamente numa suspensão para o jogo seguinte", realçando que "este tem sido o caso para todos os cartões vermelhos exibidos até agora neste Campeonato do Mundo da FIFA".



A RBFA acrescentou que "a natureza automática desta suspensão foi expressamente reiterada na Circular nº 16, específica para o Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, enviada a todas as federações participantes no dia 12 de maio de 2026".



E rematou: "A fim de preservar os direitos legítimos de todos os países participantes, bem como os princípios fundamentais do 'fair play' [jogo limpo] que regem o nosso desporto, tanto durante este Mundial como em edições futuras, a Federação Belga de Futebol está a realizar uma análise minuciosa desta questão".



O presidente dos EUA, Donald Trump, já reagiu à notícia, através da sua conta na rede Truth Social: "Obrigado, FIFA, por fazer a coisa certa e reverter uma grande injustiça".



