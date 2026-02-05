Federação moçambicana negoceia continuidade de Chiquinho Conde como selecionador

Em comunicado divulgado hoje, a FMF indica que ambas as partes “partilham o interesse de dar seguimento ao trabalho desenvolvido em prol da seleção nacional”.



O vínculo anterior do selecionador Francisco Querioz Conde Júnior, antigo avançado que se notabilizou em Portugal, em equipas como Vitória de Setúbal, Sporting de Braga e Sporting, expirou a 31 de janeiro último, após ter sido renovado em 28 de agosto de 2024.



No documento, a FMF nega também a informações que alegam interverências, nomeadamente, do poder político, para o regresso de Chiquinho Conde, demarcando-se “categoricamente de qualquer alegação de pressão para a assinatura do referido contrato”.



“A Federação reafirma que o processo decorre sob total autonomia e rigor institucional”, lê-se no comunicado.



Segundo o organismo que rege o futebol moçambicano, as conversações estão a decorrer num ambiente de entendimento entre as partes: “A FMF esclarece ainda que os trabalhos decorrem num clima de absoluta tranquilidade e respeito mútuo”.



A direção sublinha que as decisões estratégicas continuam a ser orientadas por critérios desportivos e pelos interesses da modalidade no país, adiantando que os resultados finais do processo negocial serão anunciados através dos canais oficiais da federação, com um apelo à responsabilidade na circulação de informações.



A abertura de negociações surge depois de, em 29 de janeiro, a FMF ter confirmado o fim do contrato com Chiquinho Conde e anunciado um período de reflexão para definir o perfil do próximo selecionador, sem decisões imediatas.



Na altura, o vice-presidente da FMF para Estudos, Projetos, Marketing e Relações Públicas, Gervásio de Jesus, explicou que a direção executiva se limitou a comunicar a caducidade do vínculo, sublinhando que não existia pressão para uma decisão rápida, aproveitando a ausência de competições oficiais nos meses seguintes.



Chiquinho Conde assumiu o comando dos ‘Mambas’ em outubro de 2021, sucedendo a Horácio Gonçalves, e conduziu Moçambique a duas fases finais da Taça das Nações Africanas (CAN).



Na CAN2025, os ‘Mambas’ alcançaram pela primeira vez a passagem à fase a eliminar, após uma vitória sobre o Gabão (3-2), acabando afastados nos oitavos de final frente à Nigéria (4-0).



Na qualificação para o Mundial2026, Moçambique manteve-se na luta pelo apuramento até às últimas jornadas, mas terminou no terceiro lugar do Grupo G, com 18 pontos, atrás da Argélia (25) e do Uganda (18), falhando o acesso direto à fase final.