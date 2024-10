Federação saudita rescinde contrato com selecionador Roberto Mancini

Mancini, campeão europeu com a Itália em 2021, assumiu o cargo em agosto de 2023, tendo assinado contrato até 2027, mas o seu desempenho à frente da Arábia Saudita acabou por desiludir, ao somar sete vitórias, cinco empates e seis derrotas em 18 jogos.



Segundo a imprensa, Mancini tinha aceitado uma oferta salarial anual de 25 milhões de dólares (23 milhões de euros) para liderar a seleção saudita, sucedendo ao francês Hervé Renard, o qual, segundo fonte da Federação saudita, é um dos candidatos a assumir o cargo.



A mesma fonte, que pediu o anonimato, revelou que as negociações com Mancini para a rescisão do contrato começaram após a derrota caseira frente ao Japão, por 2-0, a 10 de outubro, na fase de qualificação para o Mundial de 2026.



Depois de quatro jornadas, a Arábia Saudita ocupa o terceiro lugar do Grupo C da qualificação asiática para o Campeonato do Mundo de 2026, com cinco pontos, os mesmos da Austrália (segunda) e do Bahrain (quarto). Lidera o Japão, com 10.