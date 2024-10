Federação tunisina rescinde com Faouzi Benzarti

Num breve comunicado publicado na sua página oficial, a FTF não especifica os motivos da decisão, nem divulga o nome do novo selecionador.A decisão surge depois da dececionante dupla jornada de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) com Camores, em outubro, saldada por um desaire por 1-0 em casa e um empate (1-1) fora, em jogos do Grupo A de qualificação.O antigo treinador do clube marroquino Wydad Casablanca, de 74 anos, também treinou várias equipas do seu país, entre elas o Esperance de Tunis e o Club Africain, os dois principais clubes da Tunísia.