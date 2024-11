Fenerbahçe aproxima-se do comando na Turquia

Com uns primeiros 26 minutos arrasadores, a equipa do treinador português embalou para a goleada, sobretudo devido à inspiração de Oguz Aydin: o médio turco ‘bisou’, aos 15 e 26 minutos, já depois de Tadic abrir o marcador, aos sete, de grande penalidade.



No entanto, a larga vantagem dos visitantes ficou reduzida ao mínimo, após Djiku fazer um autogolo ainda antes do intervalo (43) e de Kolovetsios fazer o segundo do conjunto da casa, aos 57.



O Fenerbahçe não se destabilizou com a entrada bem conseguida do Kayserispor na segunda parte – Aylton Boa Morte juntou-se ao também português Miguel Cardoso ao intervalo – e ampliou a contagem para níveis de goleada.



En-Nesyri fez o 4-2, aos 63 minutos, com Kostic (85) e Szymanski (88) a marcarem os outros dois golos da equipa de Mourinho, que é segunda no campeonato, agora com 29 pontos, menos dois do que o líder Galatasaray, que hoje visita o Bodrumspor.



Esta foi a quarta vitória consecutiva e o sexto jogo seguido sem perder do Fenerbahçe na Liga turca.