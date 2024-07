Fenerbahçe, de José Mourinho, contrata turco Söyüncü

O Atlético de Madrid, que já tinha cedido Söyüncü ao Fenerbahçe em janeiro de 2024, por empréstimo, revelou que o acordo foi alcançado no domingo, e o clube turco adiantou que o jogador, de 28 anos, assinou um contrato por três temporadas, com mais uma de opção.O central, que tem 55 internacionalizações e dois golos marcados pela Turquia, junta-se ao médio português Miguel Crespo no Fenerbahçe, vice-campeão turco e segundo clube com mais títulos conquistados, com 19, que esta época será orientado por José Mourinho.