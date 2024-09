Fenerbahçe de Mourinho perde dérbi de Istambul com o Galatasaray

No dérbi de Istambul, disputado na parte asiática da cidade, o Galatasaray já vencia ao intervalo por 2-0, com golos de Torreira, a ‘meias’ com o guarda-redes Livakovic, aos 20 minutos, e Mertens, aos 28.



A equipa de Mourinho ficou ainda em pior posição aos 60 minutos, quando Sara aumentou a vantagem dos detentores do título, com Dzeko a fazer, aos 63, de grande penalidade, o golo de ‘honra’ do Fenerbahçe.



Esta foi a primeira derrota para o técnico português na Liga turca, seguindo provisoriamente em segundo lugar com 13 pontos, enquanto o Galatasaray segue totalmente vitorioso no arranque e tem 18.