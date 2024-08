Fenerbahçe perde primeiros pontos na Liga turca

A equipa do técnico luso marcou primeiro pelo bósnio Dzeko, de penálti aos 45+3, e ampliou com um tento de cabeça do marroquino En Nesyri, aos 45+7, num bom arranque na ‘ressaca’ da eliminação da Liga dos Campeões, às mãos do Lille.



No segundo tempo, Gunter reduziu para os homens da casa, aos 68, mas a formação de Izmir parecia não conseguir impedir nova vitória do ‘Fener', aproveitando a complacência para fazer o empate aos 90+5, por Rômulo.



Com este resultado, a formação treinada por Mourinho soma quatro pontos em duas jornadas, para já no segundo lugar do campeonato.



Ainda hoje, um golo de Miguel Cardoso não chegou para ajudar o Kayserispor a somar os primeiros pontos nesta campanha, saindo derrotado na receção ao Sivasspor (2-1).