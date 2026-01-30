Futebol Internacional
Fermin López renova com o FC Barcelona até junho de 2031
O futebolistas Fermin López e o FC Barcelona chegaram a acordo para prolongar o contrato por mais duas temporadas, até 30 de junho de 2031, anunciou hoje o clube catalão.
O médio Fermin López, de 22 anos, renova assim o seu compromisso com o FC Barcelona, que era válido até 2029, depois de viver o sonho de qualquer jovem futebolista formado em La Masia.
Nascido em Huelva, Fermín ingressou no FC Barcelona no verão de 2016, aos 13 anos, e, segundo o FC Barcelona refere no seu sítio, apresenta como principais características “intensidade, pressão alta, golos importantes e entrega total”.
“Desenvolveu-se como jogador e como pessoa em La Masia, absorvendo os valores e o estilo que definem o Barça. O seu percurso nem sempre foi fácil, mas cada passo e cada esforço fortaleceram um espírito competitivo que faz agora a diferença na equipa principal”, refere o clube.
Depois de percorrer as diferentes camadas jovens do FC Barcelona, Fermin foi emprestado ao Linares Deportivo no verão de 2022, o que foi fundamental para o seu desenvolvimento.
“Demonstrou estar pronto para dar o salto e, quando regressou ao Barça, Fermín aproveitou ao máximo cada oportunidade com determinação, energia e um foco especial no jogo ofensivo”, acrescenta o emblema catalão.
Ainda segundo o clube, “as suas exibições tornaram-no uma peça fundamental nos planos da equipa principal do Barça e renovação demonstra a confiança mútua. Fermín López continuará a crescer como ‘blaugrana’ e o Barça continuará a crescer com ele”.
Nascido em Huelva, Fermín ingressou no FC Barcelona no verão de 2016, aos 13 anos, e, segundo o FC Barcelona refere no seu sítio, apresenta como principais características “intensidade, pressão alta, golos importantes e entrega total”.
“Desenvolveu-se como jogador e como pessoa em La Masia, absorvendo os valores e o estilo que definem o Barça. O seu percurso nem sempre foi fácil, mas cada passo e cada esforço fortaleceram um espírito competitivo que faz agora a diferença na equipa principal”, refere o clube.
Depois de percorrer as diferentes camadas jovens do FC Barcelona, Fermin foi emprestado ao Linares Deportivo no verão de 2022, o que foi fundamental para o seu desenvolvimento.
“Demonstrou estar pronto para dar o salto e, quando regressou ao Barça, Fermín aproveitou ao máximo cada oportunidade com determinação, energia e um foco especial no jogo ofensivo”, acrescenta o emblema catalão.
Ainda segundo o clube, “as suas exibições tornaram-no uma peça fundamental nos planos da equipa principal do Barça e renovação demonstra a confiança mútua. Fermín López continuará a crescer como ‘blaugrana’ e o Barça continuará a crescer com ele”.