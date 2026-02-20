FIFA avança com plano de reconstrução de Gaza através do futebol

O esboço inicial inclui a construção de cinco campos de futebol ao longo da região e de 50 minicampos junto a escolas e áreas residenciais, para além de uma academia e de um novo estádio nacional, com capacidade máxima para 20 mil pessoas.









O Conselho da Paz (Board of Peace), criado nos Estados Unidos pelo presidente norte-americano, surgiu com o propósito de “promover a estabilidade, restaurar a governação fiável e garantir uma paz duradoura” em territórios ameaçados por conflitos.



Depois de uma primeira reunião, espera-se que a FIFA possa angariar 75 milhões de dólares (64 milhões de euros) para os projetos relacionados com a promoção do futebol em Gaza.



O desarmamento do Hamas e a retirada das tropas israelitas do território podem, ainda assim, representar um desafio significativo para a eficácia da iniciativa nos próximos meses.



A iniciativa da FIFA, em parceria com o Conselho da Paz, tem por objetivo angariar fundos de empresas em todo o mundo para a reconstrução, renovação e desenvolvimento das zonas mais afetadas na Faixa de Gaza através do futebol.