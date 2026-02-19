FIFA prepara criação da "Lei Prestianni"

Membros da FIFA confirmaram que a proposta será discutida formalmente nos próximos órgãos reguladores da entidade.







O episódio da denúncia de racismo no relvado do Estádio da Luz na última noite europeia está a desencadear reações por todo o mundo. Enquanto a UEFA investiga o caso, a FIFA já estuda proposta de uma nova punição a ser aplicada no futebol.

Denominada de “Lei Prestianni”, a sanção visa os jogadores que se dirijam a colegas ou equipas técnicas em campo com a boca tapada, quer seja com a camisola, como o caso de Prestianni na última terça-feira, ou com as mãos e braços, de forma a impedir que se identifiquem as palavras pronunciadas.





Os jogadores que adotarem este comportamento de forma deliberada enquanto proferem insultos poderão enfrentar suspensões severas e multas pesadas



A suspensão de Gianluca Prestianni depende das evidências que possam considerá-lo culpado. Não há, no entanto, qualquer impedimento à criação de novas regras no futebol que possam ter como inspiração o caso que envolve o jogador do Benfica e Vinícius Júnior.





Entretanto, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou-se "chocado e entristecido" com o incidente, reforçando a tolerância zero da organização perante o racismo.





“Eu fiquei chocado e entristecido ao ver o suposto incidente de racismo contra Vinícius Júnior na partida da Liga dos Campeões Europeus entre Benfica e Real Madrid”.



Gianluca Prestianni negou publicamente as acusações, embora o gesto de cobrir a boca tenha sido amplamente registado.



