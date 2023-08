Filipa Patão não esquece o título mundial de Espanha

Filipa Patão abordou o caso da final do Mundial2023, em que Rubiales beijou a futebolista Jenni Hermoso, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sporting de Braga para a meia-final da Supertaça Feminina, que se realiza sábado, pelas 15h00, no Benfica Campus, Seixal.”, afirmou.Questionada sobre o facto de a capitã Sílvia Rebelo se ter escusado na mesma conferência de imprensa a comentar o assunto era um sinal de que se tem falado demasiado sobre o tema, Filipa Patão foi perentória.”, questiona.No centro da polémica está o acontecimento de 20 de agosto, quando, no final do jogo que consagrou a seleção feminina espanhola campeã do mundo de futebol, em Sydney, na altura da entrega dos prémios, o presidente da RFEF beijou na boca Jenni Hermoso.





Braga é uma incógnita



Sobre a partida da meia-final diante do Sporting de Braga, a treinadora das benfiquistas admite que a forma como o adversário, que tem Tomás Tengarrinha como novo timoneiro das bracarenses, se vai apresentar será uma incógnita.



“O Braga vai ser também um bocadinho uma surpresa para nós. Tem um novo treinador e um plantel que teve muitas mexidas. Como os jogos de preparação não são televisionados, a informação que temos acaba por ser um pouco vaga. Por isso, preparámos este jogo muito a pensar em nos, no nosso processo e no que temos de fazer”, referiu.



Apesar das mudanças no plantel do Benfica, Filipa Patão garante que a forma como as suas jogadoras se vão apresentar na presente temporada não será diferente da que teve na época anterior em que conquistou a Supertaça.



“A identidade do Benfica não tem mudado grande coisa desde que estamos aqui. Somos uma equipa que gosta de ter a bola, ser pressionante e assumir os jogos. Temos sido, cada vez mais, acutilantes em termos ofensivos. Não vai alterar muito o padrão do que é o Benfica”, garantiu.



A técnica, de 34 anos, disse ainda não ter ficado surpreendida pelo facto de várias atletas terem rumado a outros projetos, assegurando que o grupo continua forte.



“Não ficámos surpresos com as saídas que houve no plantel. Num clube como o Benfica tem bem preparado o que vai acontecer, as ideias e como combater e reforçar-se para continuarmos competitivos e com um projeto ganhador e evolutivo. Apesar das saídas continuamos muito fortes e a querer mostrar algo mais”, disse.



A meia-final da Supertaça Feminina entre o Benfica e o Sporting de Braga realiza-se no Benfica Campus no sábado, pelas 15h00, enquanto a outra meia-final, que opõe Famalicão e Sporting joga-se domingo, pelas 15h00, no Complexo Desportivo do Famalicão.