Final da Taça dos Libertadores adiada após confrontos

Em Buenos Aires, o jogo da segunda mão da final da Taça dos Libertadores foi adiado para este domingo devido aos incidentes que decorreram no sábado.







No caminho para o estádio Monumental de Núñez, onde deveria ter decorrido o jogo, o autocarro do Boca Juniors foi atacado e alguns jogadores ficaram feridos, tendo sido atingidos por vidros ou devido ao gás lacrimogéneo usado pela polícia para dispersar a multidão que rodeava o veículo.









Segundo revelaram fontes policiais à agência EFE, pelo menos 29 pessoas foram detidas na sequência dos incidentes por “resistência à autoridade”. A autarquia de Buenos Aires estima que estavam mais de 100 mil pessoas nos arredores do estádio.





O jogo, final de uma competição sul-americana equivalente à Liga dos Campeões europeia, deveria ter começado às 17h00 locais (20h00 em Lisboa), mas foi adiado por duas vezes, primeiro por uma hora, depois por uma hora e 15 minutos. Depois dos distúrbios, a partida acabou mesmo por ser adiada para este domingo.





Os jogadores do Boca Juniors mostraram desagrado com a insistência inicial por parte das autoridades em realizar o jogo no domingo. “Não estamos em condições de jogar. Eles estão a obrigar-nos a entrar em campo”, disse o avançado Carlos Tévez aos jornalistas, pouco antes de ter sido anunciado que o jogo se realizaria hoje.





Alejandro Dominguez, presidente da Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL), reconheceu que não era possível jogar nestas condições.





O dirigente do clube de Buenos Aires, César Martucci, explicou que o uso do gás lacrimogéneo – que provocou inflamações oculares em vários futebolistas - se deveu à necessidade de dispersar a multidão que acompanhava a passagem do veículo, que entrou no estádio com vários vidros partidos.





“Se, realmente, os jogadores [do Boca Juniors] não estavam em condições de jogar, o River Plate considerou conveniente apoiar o Boca, para que se possam recuperar e jogar a final em pé de igualdade”, afirmou o presidente do River Plate, Rodolfo D’Onofrio.





No primeiro jogo, em casa do Boca no passado dia 11 de novembro, as duas equipas empataram a duas bolas, depois de a partida ter sido adiada um dia devido à chuva forte que alagou o relvado do estádio La Bombonera.





Há três anos, num jogo entre as duas equipas durante os oitavos de final da mesma competição, vários adeptos do Boca Juniors atacaram os jogadores com gás pimenta durante o intervalo do jogo, resultando na expulsão da equipa da Taça dos Libertadores. Na altura, o River Plate passou aos quartos-de-final.







O River Plate e o Boca Juniors são os dois grandes clubes da capital argentina com uma rivalidade histórica de várias décadas. Esta é a primeira vez que disputam entre si a final da principal competição sul-americana de futebol em clubes.



Pablo Pérez, capitão da equipa, teve mesmo de ser assistido no hospital, do qual saiu com uma pala a proteger o olho esquerdo.