Final na RTP1 foi programa mais visto do dia por mais de 2,7 milhões

"O jogo Espanha X Argentina, da final do Mundial 2026, transmitido na RTP1, destacou-se como o programa mais visto do dia, registando uma audiência média de 2.794.700 espetadores", adianta a mesma fonte.



A Espanha conquistou pela segunda vez o Mundial de futebol, ao vencer a Argentina, que era a campeã em título, por 1-0, após prolongamento, na final da 23.ª edição, em East Rutherford, nos Estados Unidos.



Um golo do suplente Ferran Torres, aos 106 minutos, carimbou o título do conjunto europeu, que repetiu 2010, ano em que também venceu a final por 1-0, no tempo extra, então face aos Países Baixos, com um tento de Andrés Iniesta.



Os jogos também foram transmitidos pela SportTV e pela plataforma LiveMode (através do canal LiveModeTV no YouTube).



