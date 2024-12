Fiorentina eliminada nos penáltis pelo Empoli nos oitavos da Taça de Itália

A Fiorentina foi hoje eliminada nos oitavos de final da Taça de Itália de futebol, ao perder com o Empoli no desempate por grandes penalidades, por 4-3, após uma igualdade 2-2 no final dos 90 minutos.

Em Florença, o sueco Emmanuel Ekong adiantou os visitantes, logo aos quatro minutos, mas o conjunto ‘viola’ deu a volta ao resultado no segundo tempo, através de Moise Kean, aos 59, e Riccardo Sottil, aos 70.



Contudo, Sebastiano Esposito fixou o empate, aos 75 minutos, levando a decisão para a marca de castigo máximo, uma vez que na Taça de Itália não se disputa o prolongamento.



Nesse particular, o Empoli foi mais eficaz e beneficiou do desacerto de Luca Ranieri e Moise Kean.



O Empoli não atingia os quartos de final da competição desde 2006/07, enquanto a Fiorentina, atual quarta classificada da Serie A, tinha alcançado as meias-finais nas três épocas anteriores, inclusive jogando a final em 2022/23, em que perdeu com o Inter Milão.



Na próxima ronda estão também AC Milan e Bolonha, que na terça-feira eliminaram Sassuolo e Monza, respetivamente.