Fiorentina vence Lazio e é sexta na Serie A

A jogar fora, a formação "viola" chegou à vantagem aos 11 minutos, por intermédio do médio francês Yacine Adli (emprestado pelo AC Milan), e apenas seis minutos depois ampliou a contagem graças ao avançado argentino Lucas Beltrán.



O melhor que a Lazio - sem o lesionado Nuno Tavares - conseguiu foi reduzir aos 90+2, pelo defesa montenegrino Adam Marusic, mas a vitória foi mesmo para os visitantes, que recuperaram o sexto lugar da Serie A, com 36 pontos, menos três do que a equipa de Roma, que está em quarto.



A Lazio, líder da fase de liga da Liga Europa, e já apurada para os oitavos de final da competição, visita o Sporting de Braga, na quinta-feira, na oitava jornada.



O Nápoles lidera a Serie A com 53 pontos, mais três do que o Inter Milão, e mais sete do que a Atalanta, enquanto a Juventus, adversária do Benfica, na Liga dos Campeões, é quinta classificada com 37 pontos.



Já o AC Milan, de Sérgio Conceição, é sétimo com 34, os mesmos pontos que o Bolonha, que visita o Sporting, na quarta-feira, para a "Champions".