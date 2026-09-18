Flamengo apurado para as `meias` da Libertadores





(Com Lusa)

A equipa brasileira, que tinha vencido por 2-0 na primeira mão, restabeleceu a igualdade aos 83 minutos do jogo disputado no Rio de Janeiro, pelo uruguaio Giorgian de Arrascaeta, numa altura em que jogava em inferioridade numérica, devido à expulsão do internacional italiano Jorginho, aos 65, depois de os visitantes terem inaugurado o marcador aos 31, por Djorkaeff Reasco.O Flamengo prossegue a defesa do troféu na Taça Libertadores, preparando-se para defrontar nas meias-finais os argentinos do Estudiantes (que, tal como os brasileiros, têm quatro títulos conquistados na prova sul-americana de clubes mais importante), em 13 e 20 de outubro, em La Plata e no Rio de Janeiro, respetivamente.A final da edição de 2026 poderá ser disputada por dois treinadores portugueses, uma vez que o Palmeiras, que é orientado por Abel Ferreira e já ergueu o troféu em 2020 e 2021 sob o comando do técnico luso, vai disputar a outra meia-final com o Fluminense, num confronto entre duas formações brasileiras.