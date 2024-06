Foden deixa seleção inglesa "temporariamente" devido a urgência familiar

"Phil Foden deixou temporariamente a concentração inglesa e regressou ao Reino Unido para uma urgência familiar", disse o porta-voz da FA, sem dar mais detalhes, tendo alguns meios de comunicação revelado tratar-se do nascimento do terceiro filho.

O jogador do campeão inglês Manchester City, de 24 anos, foi titular nas três partidas da primeira fase pela seleção dos `três leões`, que venceu a `poule` C da presente edição do Campeonato da Europa, que decorre na Alemanha até 14 de julho.

A seleção comandada por Gareth Southgate ainda não conhece adversário para o jogo dos oitavos de final, marcado para 30 de junho, em Gelsenkirchen.