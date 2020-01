França. Lyon na final da Taça da Liga depois de eliminar o Lille nos penáltis

O internacional português abriu o marcador para o Lille aos 13 minutos, com um remate rasteiro à entrada da área com o pé esquerdo, que fez a bola entrar no canto inferior esquerdo da baliza do guarda-redes romeno Ciprian Tatarusanu, que foi titular em detrimento do internacional português Anthony Lopes.Moussa Dembele restabeleceu a igualdade para o Lyon, aos 37 minutos, na execução de um penálti, mas só na fase final do jogo é que este se agitou, com mais dois golos, o primeiro do médio Aouar Houssem, que deu vantagem à equipa da casa, e o segundo pelo veterano Loic Rémy, também de penálti, aos 90+1, o que levou o jogo para a série final de penáltis para decidir qual das equipas ocupava a primeira vaga de finalista da prova.Nesta altura, Renato Sanches voltou a ser protagonista, desta vez por más razões, visto que falhou o quinto penálti do Lille, depois do seu colega Jonathan Bamba ter falhado o primeiro, o que dispensou o Lyon de bater o último castigo máximo para se apurar para a final.Pela equipa do Lille, além de Renato Sanches, jogou outro internacional português, o central José Fonte, capitão de equipa, que alinhou durante os 90 minutos, ao contrário de Xeka, que não chegou a sair do banco.

O Lyon assegurou um lugar na final da Taça da Liga e fica à espera do jogo desta quarta-feira entre o Reims e o Paris Saint-Germain, em casa do primeiro, para saber qual o adversário que irá defrontar.