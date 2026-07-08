França-Marrocos terá arbitragem totalmente argentina pela primeira vez no mundial

A equipa de arbitragem será liderada por Facundo Tello que vai, assim, ter a companhia dos compatriotas Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade e Dario Herrera, que irão desempenhar as funções de primeiro assistente, segundo assistente e quarto árbitro, respetivamente. Em breve será conhecida a equipa de videoarbitragem.



A nomeação gerou polémica imediata nas redes sociais devido à intensa rivalidade recente entre a Argentina e a França, finalistas do último campeonato do mundo. A decisão surge também após protestos de adeptos sul-americanos contra a escolha do árbitro francês François Letexier para o jogo entre a Argentina e o Egito.



Apesar do ruído nas redes sociais e da polémica, a FIFA garante que o critério de escolha foi o mérito desportivo. Na comitiva francesa, a ordem é para desvalorizar o cenário. O defesa Upamecano garantiu em conferência de imprensa que o foco do plantel está exclusivamente no futebol e na estratégia para vencer Marrocos.

