França vira resultado e goleia Austrália

A França, campeã em título, viu a atrevida Austrália chegar ao golo, aos 9 minutos, num ataque bem delineado e com execução eficaz, ao segundo poste, por parte de Craig Goodwin.





A equipa da Austrália ainda esteve perto do segundo, mas a reação gaulesa começou a sentir-se ao passar da meia hora. Primeiro por Adrien Rabiot, de cabeça, a fazer o 1-1, e pouco depois pelo inevitável Giroud, a concretizar o 2-1 com que se atingiu o intervalo, apesar de, antes, se assitir a uma bola ao poste da baliza francesa, ainda antes do descanso.





Numa segunda parte com a Austrália mais permissiva, a máquina gaulesa partiu para uma goleada. Mbappé fez o "gosto ao pé" neste Mundial, Giroud "bisou", perto do minuto 70, fixando o marcador em 4-1.





A França é primeira do Grupo D, seguida de Tunísia e Dinamarca, com 1 ponto, e a Austrália tem zero.