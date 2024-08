Fulham de Marco Silva avança para a terceira ronda da Taça da Liga inglesa

O desafio ficou resolvido cedo, com golos do ex-benfiquista Raúl Jiménez, aos 10 minutos, de penálti, e de Jay Stansfield, aos 14, de pouco valendo a reação dos anfitriões, que pecaram na finalização.



Este foi o triunfo mais curto das cinco formações da Premier League que se apuraram sem sofrer qualquer golo, com três formações a vencer por 4-0.



Foi esse o caso do Crystal Palace sobre o Norwich, do ‘championship’, do Brighton sobre o Crawley Town, do terceiro escalão, e do Leicester City, com o 'capitão' Ricardo Pereira a titular, sobre o Tranmere Rovers, da quarta divisão.



Já o Everton impôs-se por 3-0 sobre o Doncaster, do quarto escalão do futebol britânico, no que foi o seu primeiro triunfo esta temporada, com o último tento a ser apontado pelo português Beto.