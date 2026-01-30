Fulham, de Marco Silva, contrata Oscar Bobb ao Manchester City

"É uma ótima sensação estar aqui. Tive um grande dia, conheci toda a gente e estou muito entusiasmado", lançou o jogador de 22 anos, que vai usar a camisola '14'.



Segundo a comunicação social inglesa, o negócio ascendeu a 27 milhões de libras (31 milhões de euros), com o Manchester City a manter o direito a receber 20% de uma futura transferência de Bobb, além de ficar o direito de preferência sobre o internacional norueguês, que passou pelas camadas jovens do FC Porto em 2015/16.



Marco Silva manifestou-se "muito feliz" com a chegada do extremo nórdico e sublinhou que se trata de "uma contratação muito boa" do Fulham, que ocupa o sétimo lugar da Liga inglesa, com 34 pontos.



"Agora, é uma questão de trabalharmos com ele e metê-lo na melhor condição física possível, porque tenho a certeza que vai ser uma ótima contratação para o clube", realçou o técnico luso.