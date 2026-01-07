Fulham, de Marco Silva, vence Chelsea, City e Villa cedem na perseguição ao topo

Num jogo em que alinharam contra 10 unidades desde os 22 minutos, por expulsão do espanhol Marc Cucurella, os ‘cottagers’ marcaram através do mexicano Raúl Jiménez, antigo avançado do Benfica, aos 55, e do galês Harry Wilson, aos 81, sendo que, pelo meio, Liam Delap igualou, na sequência de um canto do avançado internacional luso Pedro Neto, aos 72.



O Chelsea agravou a pior sequência de resultados esta temporada para o campeonato, com cinco jogos sem triunfos, e voltou a ser orientado pelo interino Calum McFarlane, tendo já nas bancadas o novo treinador Liam Rosenior, revelado na terça-feira como sucessor do italiano Enzo Maresca.



Os campeões mundiais desceram provisoriamente ao sexto lugar, com os mesmos 31 pontos do Manchester United, sétimo, que defronta hoje fora o Burnley, no primeiro encontro depois da saída do técnico português Ruben Amorim, e do Fulham, oitavo, de volta aos êxitos e invicto há seis jornadas.



Manchester City e Aston Villa poderiam ter ficado à condição a três pontos do líder Arsenal, em busca do primeiro título desde 2003/04 e anfitrião do campeão inglês Liverpool na quinta-feira, no encerramento da ronda, mas empataram na receção ao Brighton (1-1) e na visita ao Crystal Palace (0-0).



O norueguês Erling Haaland ainda deixou os ‘citizens’ na frente, de penálti, aos 41 minutos, interrompendo uma série de três duelos sem marcar, rumo ao seu 150.º remate certeiro em 173 partidas nas várias competições com o clube - conta 20 na atual edição da Premier League, da qual é o melhor marcador -, mas o japonês Kaoru Mitoma ripostou pelos visitantes, aos 60.



Os portugueses Matheus Nunes e Bernardo Silva competiram de início no Manchester City, que esteve privado de Rúben Dias, por lesão, e empatou pela terceira ronda consecutiva, permanecendo na segunda posição, com os mesmos 43 pontos do Aston Villa, terceiro, ambos a cinco do Arsenal.



Seguem-se Liverpool, quarto, com 34, e Brentford, quinto, com 33, após ter batido em casa o Sunderland (3-0), nono, com 30, num jogo decidido pelo brasileiro Igor Thiago, autor de dois golos, e o ucraniano Yegor Yarmolyuk.



O Tottenham não conseguiu entrar na primeira metade da classificação, ao perder fora com o Bournemouth (3-2), que vinha de 11 rondas sem ganhar, graças ao golo já em tempo de compensação do ganês Antoine Semenyo, perto de reforçar o Manchester City na janela de transferências de inverno.



O brasileiro Evanilson, antigo avançado do FC Porto, e o francês Eli Junior Kroupi reagiram ao tento inaugural do gaulês Mathys Tel para os londrinos, que ainda igualaram por João Palhinha, no quinto remate certeiro do médio luso esta época, mas não evitaram a derrota e o terceiro jogo sem ganhar.



O Tottenham é 14.º colocado, com 27 pontos, contra 26 do Bournemouth, 15.º, e 28 do Crystal Palace, 13.º, enquanto Brighton, 11.º, e Everton, 12.º, levam 29, tendo os ‘toffees’ empatado na receção ao Wolverhampton (1-1).



O luso-inglês Mateus Mané ditou o sétimo ponto do lanterna-vermelha, que teve na baliza o luso José Sá e terminou a partida contra nove atletas, por expulsões de Michael Keane, autor do golo do Everton, e de Jack Grealish - o luso-guineense Beto foi lançado pela equipa da casa nos minutos finais.



O Wolverhampton pontuou pela terceira ronda consecutiva, mas continua nos lugares de despromoção, a par do Burnley e do West Ham, de Nuno Espírito Santo, que perdeu na terça-feira na receção ao Nottingham Forest (2-1), 17.º e primeiro conjunto em zona de permanência, com 21 pontos.



