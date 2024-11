Fulham, de Marco Silva, vence com reviravolta nos descontos

O médio galês foi lançado por Marco Silva aos 82 minutos, a render o avançado Reiss Nelson, e, no espaço de cinco minutos, já em tempo de compensação, aos 90+2 e 90+7, "bisou" e consumou uma reviravolta surpreendente.



O Brentford esteve na frente do marcador desde o minuto 24, quando o médio alemão Vitaly Janelt fez um belo golo, com um remate potente de fora da área, depois de uma perda de bola do central nigeriano Calvin Bassey.



O jogo estava difícil para o Fulham, até que Marco Silva resolveu fazer saltar do "banco" Harry Wilson, cujo primeiro golo foi um belo toque de calcanhar, na sequência de um cruzamento do lateral-esquerdo Antonee Robinson.



A viragem no resultado consumou-se nos últimos segundos da partida, com Wilson a dar o melhor seguimento a um cruzamento do extremo espanhol Adama Traore, outro jogador que saiu do "banco", aos 65 minutos, a render o médio brasileiro Andreas Pereira.



O internacional sub-21 português, Fábio Carvalho, ainda foi utilizado por Marco Silva na segunda parte, a partir dos 73 minutos, entrando para o lugar do avançado Keane Lewis-Potter.



Com esta vitória, o Fulham ultrapassou o Brentford na tabela classificativa, seguindo agora em nono lugar, com 15 pontos, mais dois do que o seu adversário de hoje, que é 12.º, com 13.



O Liverpool lidera a Premier League com 25 pontos, seguido do Manchester City, com 23, do Nottingham Forest, do português Nuno Espírito Santo, sensação da prova até ao momento, com 19, e do Chelsea, Arsenal e Aston Villa, quarto, quinto e sexto classificados, todos com 18.