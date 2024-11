Fulham, de Marco Silva, vence em casa do Crystal Palace

O triunfo começou a desenhar-se nos descontos da primeira parte, com uma má abordagem na saída de bola de Lacroix, pressionado por Smith-Rowe, e foi o médio inglês, assistido por Raul Jiménez, a fazer o 1-0, aos 45+2.



As hipóteses para o Crystal Palace diminuíram substancialmente com a expulsão, com vermelho direto, de Kamada, aos 76, e pouco depois Harry Wilson, que entrara um minuto antes, dilatou a vantagem para 2-0, aos 83 minutos.



O Fulham soma 18 pontos, os mesmos de Chelsea (quarto), Arsenal (quinto) e Aston Villa (sétimo), com menos um jogo, desta 11.ª jornada, com 'blues' e 'gunners' a defrontarem-se no domingo e 'villans' a visitarem ainda hoje o Liverpool.



Em outros jogos da tarde na 'Premier', o Wolverhampton conseguiu a sua primeira vitória da época no campeonato (uma vitória, três empates e sete derrotas), ao bater em casa o também aflito Southampton (uma vitória, um empate, nove derrotas).



A equipa, com José Sá, Toti e Nelson Semedo de início, Gonçalo Guedes a partir dos 73 minutos e Rodrigo Gomes nos instantes finais, venceu com golos do ex-leão Sarabia (dois minutos) e Matheus Cunha (51).



Em Londres, no Brentford Community, a equipa da casa (10.ª) venceu o Bournemouth (11.º), num jogo em que recuperou por duas vezes de desvantagem (3-2), com a ajuda do congolês Yoane Wissa, que bisou (27 e 58).



O ex-portista Evanilson adiantou o Bournemouth, Wissa igualou, Kluivert voltou a colocar os visitantes na frente no início da segunda parte, e foram os golos de Damsgaard e, novamente, Wissa a virarem o marcador.



Também na capital inglesa, o West Ham e Everton não foram hoje além de um nulo.