Fulham e Manchester United empatam em jogo de treinadores portugueses

Em Craven Cottage, os ‘red devils’ adiantaram-se aos 58 minutos, com um autogolo do brasileiro Rodrigo Muniz, nascido de um canto cobrado pelo reforço camaronês Bryan Mbeumo e desviado pelo francês Leny Yoro, mas os ‘cottagers’ igualaram aos 73, pelo recém-entrado Emile Smith Rowe.



Antes dos dois golos, aos 38 minutos, o médio internacional português e capitão Bruno Fernandes dispôs de uma oportunidade soberana para se estrear a marcar pelo Manchester United em 2025/26, mas rematou por cima na conversão de um penálti.



Uma semana depois de ter perdido na receção ao Arsenal (1-0), a equipa de Ruben Amorim voltou a vacilar na Premier League e segue no 16.º lugar, com um ponto, sendo que não começava uma edição da prova sem vitórias nas duas primeiras rondas desde 2022/23.



O Manchester United, que teve Bruno Fernandes a tempo inteiro e o defesa direito luso Diogo Dalot a partir dos 52 minutos, perdeu pontos em Craven Cottage pela primeira vez em 14 anos e oito partidas, enquanto o Fulham repetiu o resultado obtido em casa do Brighton (1-1) e é 13.º, com dois pontos.



Para já, Arsenal e Tottenham estão nas duas primeiras posições da Liga inglesa, ambos com seis pontos, mas podem ser alcançados pelo campeão Liverpool na segunda-feira, caso os ‘reds’ triunfem no terreno do Newcastle, no encerramento da segunda jornada.