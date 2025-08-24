Fulham e Manchester United empatam em jogo de treinadores portugueses
O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, empatou hoje 1-1 na receção ao Manchester United, do compatriota Ruben Amorim, em encontro da segunda jornada da Liga inglesa de futebol, que manteve as duas equipas sem vitórias.
Em Craven Cottage, os ‘red devils’ adiantaram-se aos 58 minutos, com um autogolo do brasileiro Rodrigo Muniz, nascido de um canto cobrado pelo reforço camaronês Bryan Mbeumo e desviado pelo francês Leny Yoro, mas os ‘cottagers’ igualaram aos 73, pelo recém-entrado Emile Smith Rowe.
Antes dos dois golos, aos 38 minutos, o médio internacional português e capitão Bruno Fernandes dispôs de uma oportunidade soberana para se estrear a marcar pelo Manchester United em 2025/26, mas rematou por cima na conversão de um penálti.
Uma semana depois de ter perdido na receção ao Arsenal (1-0), a equipa de Ruben Amorim voltou a vacilar na Premier League e segue no 16.º lugar, com um ponto, sendo que não começava uma edição da prova sem vitórias nas duas primeiras rondas desde 2022/23.
O Manchester United, que teve Bruno Fernandes a tempo inteiro e o defesa direito luso Diogo Dalot a partir dos 52 minutos, perdeu pontos em Craven Cottage pela primeira vez em 14 anos e oito partidas, enquanto o Fulham repetiu o resultado obtido em casa do Brighton (1-1) e é 13.º, com dois pontos.
Para já, Arsenal e Tottenham estão nas duas primeiras posições da Liga inglesa, ambos com seis pontos, mas podem ser alcançados pelo campeão Liverpool na segunda-feira, caso os ‘reds’ triunfem no terreno do Newcastle, no encerramento da segunda jornada.
