Fulham vence com reviravolta no marcador e segue na Taça de Inglaterra

Os londrinos estiveram a perder na visita a Stoke on Trent, com o médio sul-coreano Jun-Ho Bae a adiantar a equipa da casa, aos 19 minutos.



Foi preciso esperar pela segunda parte para a reviravolta do Fulham, que empatou o jogo aos 55 minutos, por Kevin, e consumou a reviravolta com golo do capitão Harrison Reed, aos 84.



Nos jogos da tarde da quarta eliminatória da Taça, além de Fulham, também Sunderland, Wolverhampton e Leeds United, todos a jogarem fora, garantiram a presença nos ‘oitavos’, com maior ou menor dificuldade.



Em casa do Birmingham, emblema do Championship, o Leeds apenas ‘passou’ no desempate por grandes penalidades (4-2), depois de um sofrido 1-1 no tempo regulamentar, enquanto os ‘Wolves’ venceram pela margem mínima o Grimsby (1-0).



O Wolverhampton garantiu o triunfo em casa de um adversário do quarto escalão (league two), com um golo do defesa uruguaio Bueno, aos 60 minutos, e o Sunderland foi vencer também com ‘mínimos’ (1-0) à casa do Oxford, do Championship.



Nos oitavos estão Sunderland, Fulham, Leeds United, Wolverhampton, Liverpool, Newcastle, Manchester City, West Ham, de Nuno Espírito Santo, e Chelsea, da ‘Premier League’, Southampton, Norwich e Wrexham, do Championship, e Mansfield Town, da League One, equivalente à terceira divisão.



O jogo em atraso da quarta ronda entre Port Vale (League One) e Bristol (Championship) foi adiado para 03 de março, devido às más condições do relvado em Vale Park.



Ainda hoje, a taça prossegue com o Arsenal a receber o Wigan, do terceiro escalão, e na segunda-feira o Macclesfield, a equipa em prova de escalão mais baixo, dos distritais da zona norte de Inglaterra (sexta divisão), recebe o Brentford.

