Futebol Internacional
Fulham vence com reviravolta no marcador e segue na Taça de Inglaterra
O Fulham, de Marco Silva, correu hoje atrás de um resultado adverso em casa do Stoke City, equipa do Championship, para se apurar para os oitavos de final da Taça de Inglaterra de futebol, após vencer por 2-1.
Os londrinos estiveram a perder na visita a Stoke on Trent, com o médio sul-coreano Jun-Ho Bae a adiantar a equipa da casa, aos 19 minutos.
Foi preciso esperar pela segunda parte para a reviravolta do Fulham, que empatou o jogo aos 55 minutos, por Kevin, e consumou a reviravolta com golo do capitão Harrison Reed, aos 84.
Nos jogos da tarde da quarta eliminatória da Taça, além de Fulham, também Sunderland, Wolverhampton e Leeds United, todos a jogarem fora, garantiram a presença nos ‘oitavos’, com maior ou menor dificuldade.
Em casa do Birmingham, emblema do Championship, o Leeds apenas ‘passou’ no desempate por grandes penalidades (4-2), depois de um sofrido 1-1 no tempo regulamentar, enquanto os ‘Wolves’ venceram pela margem mínima o Grimsby (1-0).
O Wolverhampton garantiu o triunfo em casa de um adversário do quarto escalão (league two), com um golo do defesa uruguaio Bueno, aos 60 minutos, e o Sunderland foi vencer também com ‘mínimos’ (1-0) à casa do Oxford, do Championship.
Nos oitavos estão Sunderland, Fulham, Leeds United, Wolverhampton, Liverpool, Newcastle, Manchester City, West Ham, de Nuno Espírito Santo, e Chelsea, da ‘Premier League’, Southampton, Norwich e Wrexham, do Championship, e Mansfield Town, da League One, equivalente à terceira divisão.
O jogo em atraso da quarta ronda entre Port Vale (League One) e Bristol (Championship) foi adiado para 03 de março, devido às más condições do relvado em Vale Park.
Ainda hoje, a taça prossegue com o Arsenal a receber o Wigan, do terceiro escalão, e na segunda-feira o Macclesfield, a equipa em prova de escalão mais baixo, dos distritais da zona norte de Inglaterra (sexta divisão), recebe o Brentford.
Foi preciso esperar pela segunda parte para a reviravolta do Fulham, que empatou o jogo aos 55 minutos, por Kevin, e consumou a reviravolta com golo do capitão Harrison Reed, aos 84.
Nos jogos da tarde da quarta eliminatória da Taça, além de Fulham, também Sunderland, Wolverhampton e Leeds United, todos a jogarem fora, garantiram a presença nos ‘oitavos’, com maior ou menor dificuldade.
Em casa do Birmingham, emblema do Championship, o Leeds apenas ‘passou’ no desempate por grandes penalidades (4-2), depois de um sofrido 1-1 no tempo regulamentar, enquanto os ‘Wolves’ venceram pela margem mínima o Grimsby (1-0).
O Wolverhampton garantiu o triunfo em casa de um adversário do quarto escalão (league two), com um golo do defesa uruguaio Bueno, aos 60 minutos, e o Sunderland foi vencer também com ‘mínimos’ (1-0) à casa do Oxford, do Championship.
Nos oitavos estão Sunderland, Fulham, Leeds United, Wolverhampton, Liverpool, Newcastle, Manchester City, West Ham, de Nuno Espírito Santo, e Chelsea, da ‘Premier League’, Southampton, Norwich e Wrexham, do Championship, e Mansfield Town, da League One, equivalente à terceira divisão.
O jogo em atraso da quarta ronda entre Port Vale (League One) e Bristol (Championship) foi adiado para 03 de março, devido às más condições do relvado em Vale Park.
Ainda hoje, a taça prossegue com o Arsenal a receber o Wigan, do terceiro escalão, e na segunda-feira o Macclesfield, a equipa em prova de escalão mais baixo, dos distritais da zona norte de Inglaterra (sexta divisão), recebe o Brentford.