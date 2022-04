Fundo do Bahrain negoceia compra do AC Milan por 1.000 milhões de euros

O fundo de investimento Investcorp, com sede em Manama, no Bahrain, está a negociar a compra do clube italiano AC Milan, num negócio avaliado em 1.000 milhões de euros, avançou esta tarde a embaixada do Bahrain no Reino Unido.