Futebolista brasileiro Rodrygo lesiona-se com gravidade no joelho direito

“Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Rodrygo pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticada a rutura do ligamento cruzado anterior e a rutura do menisco externo da perna direita”, lê-se num comunicado dos ‘blancos’.



Com a recuperação deste tipo de lesões a demorar sempre vários meses – a imprensa espanhola aponta para um mínimo de 10 –, o avançado não volta a jogar esta temporada pelo Real Madrid e fica fora das opções do selecionador brasileiro, Carlo Ancelotti, para o Mundial2026.



Depois de um mês sem jogar, devido a um problema muscular, Rodrygo lesionou-se na segunda-feira, na derrota caseira do Real Madrid frente ao Getafe (1-0), na Liga espanhola, num encontro da 26.ª jornada.



Depois de entrar aos 55 minutos, Rodrygo torceu o joelho, aos 66, mas, depois de ser assistido pela equipa médica, acabou por completar o encontro.



A lesão de Rodrygo aumenta os problemas físicos do Real Madrid, que já não pode contar, entre outros, com Éder Militão, Jude Bellingham e Kylian Mbappé.