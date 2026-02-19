Futebolista Bukayo Saka renova com contrato de longa duração pelo Arsenal

“Bukayo Saka assinou um novo contrato de longo termo. O nosso jogador, de 24 anos, ingressou na nossa Academia Hale End aos oito anos, em maio de 2010, e desde então tornou-se o melhor marcador, o melhor assistente e o jogador com mais jogos disputados no nosso plantel atual – com 78 golos e quase 300 jogos pelo clube em todas as competições”, indicou o Arsenal.



Saka, cujo contrato terminava em 2027, chegou aos ‘gunners’ ainda no escalão de infantis, em 2011/2012, e já leva 15 épocas ao serviço dos ‘gunners’, pelos quais se estreou na equipa principaL em novembro de 2018.



Pelo Arsenal, o avançado inglês venceu duas Supertaças e uma Taça de Inglaterra, e esta época a equipa treinada pelo espanhol Mikel Arteta lidera a ‘Premier League’, com mais cinco pontos do que o Manchester City, mas mais um jogo disputado.



Os londrinos perderam terreno nos dois últimos jogos, com dois empates, fora com o Brentford (1-1) e na quarta-feira com a grande surpresa de um empate na visita ao Wolverhampton (2-2), último classificado, num jogo em que Saka saiu lesionado.