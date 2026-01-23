Futebolista português Dário Essugo volta a lesionar-se e desfalca Chelsea mais um mês

“Dário contraiu uma lesão azarada. Escorregou no treino e vai estar fora dos relvados durante algum tempo”, revelou hoje o treinador dos ‘blues’, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Crystal Palace, da 23.ª jornada da Premier League.



Operado à coxa direita em setembro, após lesionar-se durante um estágio da seleção portuguesa de sub-21, Essugo tinha voltado recentemente aos treinos, tendo estado no banco nos jogos contra o Charlton, da Taça de Inglaterra, e Arsenal, da Taça da Liga inglesa.



“Antevemos que esteja de fora por um mês, o que é verdadeiramente uma pena, porque ele é um jogador incrível”, lamentou Liam Rosenior.



Contratado ao Sporting, depois de ter estado na última temporada ao serviço dos espanhóis do Las Palmas, o médio de 20 anos estreou-se pelo Chelsea no Mundial de Clubes, que viria a conquistar, mas ainda não efetuou qualquer jogo na Liga inglesa, apesar de ter estado no banco nas três primeiras jornadas.