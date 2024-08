Futebolista Romelu Lukaku deixa Chelsea e assina pelo Nápoles



Nápoles, Itália, 29 ago 2024 (Lusa) – O avançado internacional belga Romelu Lukaku, de 31 anos, assinou pelo Nápoles, informou hoje o clube da Liga italiana de futebol, mas sem dar detalhes da transferência.



“O SSC Napoli oficializa a aquisição a título definitivo do passe desportivo de Romelu Lukaku ao Chelsea”, referiu o clube na sua página oficial na Internet.



De acordo com a imprensa, o jogador belga, que estava vinculado aos ingleses do Chelsea, assinou por três épocas e custará aos napolitanos uma verba a rondar os 30 milhões de euros (ME), mas 15 ME em variáveis.



Nas duas últimas épocas, Lukaku esteve cedido ao Inter Milão (2022/23), pelo qual já tinha jogado e sido campeão em 2020/21, e na temporada seguinte (2023/24) representou a Roma, clube em que teve como treinador até janeiro o português José Mourinho.



Os napolitanos, agora treinados por Antonio Conte - que orientou Lukaku nos 'nerazzurri' -, já contratam para esta época os centrais Rafa Marín (ex-Real Madrid) e Alessandro Bungiorno (ex-Torino), e o extremo David Neres (ex-Benfica), enquanto o lateral Spinazzola (ex-Roma) chegou a custo zero.