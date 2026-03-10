Galatasaray ganha vantagem sobre o Liverpool no arranque dos `oitavos`

Em Istambul, no encontro que arrancou com os ‘oitavos’ da ‘Champions’, o médio gabonês marcou logo aos sete minutos, valendo o triunfo ao campeão turco, que visita Anfield Road na próxima semana, no jogo decisivo da eliminatória.



O Liverpool, que continua a viver uma época bastante irregular, ainda festejou o empate na segunda parte, mas o golo do neerlandês Virgil van Dijk, aos 72 minutos, acabou anulado pelo VAR, devido a mão na bola do central francês Konaté.



O atual campeão inglês segue assim em desvantagem para segunda mão, perante um Galatasaray que tenta pela sexta vez chegar aos ‘quartos’ da mais importante competição europeia de clubes, a primeira desde 2012/13.



A melhor participação dos turcos aconteceu antes da era ‘Champions’, quando chegou às meias-finais em 1988/89, na então denominada Taça dos Campeões Europeus.



Já o Liverpool conquistou por seis vezes a competição, a última em 2018/19.



O bicampeão Sporting é o único representante português nos oitavos de final da Liga dos Campeões e defronta na quarta-feira o Bodo/Glimt, na primeira mão, na Noruega.

