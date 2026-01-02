Gil Vicente vende Pablo ao West Ham por cerca de 23 milhões de euros

“Estou muito feliz. Vou dar tudo por este clube, deixar tudo em campo, todo o meu esforço e dedicação. Os adeptos gostam de jogadores que lutam pelo símbolo e posso prometer que vou deixar em campo cada gota de suor por este clube. Quero enviar uma mensagem forte de que vim provar o meu valor. Sou um jogador jovem, mas sei que neste clube temos de dar o melhor”, disse o atleta aos meios do 18.º classificado da Liga inglesa.



O negócio vai alimentar os cofres do Gil Vicente e do Famalicão, que tinha metade do passe, além da comissão de 10% ao empresário Jorge Mendes, pelos serviços de intermediação.



“Um avançado-centro forte e poderoso, capaz de marcar e criar golos, envolver os colegas no jogo e com uma capacidade de trabalho incansável, Pablo tem realizado uma campanha de grande nível até ao momento e foi identificado como um alvo prioritário pelo treinador principal, Nuno Espírito Santo”, escreveu o West Ham no seu site.



O atleta de 21 anos somava 10 golos em 13 jogos na Liga portuguesa, seguindo na quarta posição da tabela de marcadores, a par do brasileiro Clayton, do Rio Ave, apenas atrás do uruguai Luis Suárez, do Sporting, com 15, do grego Pavlidis, do Benfica, com 14, e do espanhol Samu, do FC Porto, com 11.



Filho do antigo avançado Pena, jogador brasileiro que passou pelo FC Porto, Pablo, que foi criado no Brasil, nasceu em Braga e regressou a Portugal aos 16 anos para representar o Famalicão, que, em setembro de 2024, o emprestou ao Gil Vicente, formação que esta temporada o adquiriu a título definitivo, tendo os famalicenses ficado com 50% do passe.

