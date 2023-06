Giresse demitido do cargo de selecionador do Kosovo

”, disse a KFF, em comunicado.A decisão da KFF surge em consequência da seleção kosovar não ter vencido nenhuma das quatro partidas que disputou desde o início das eliminatórias para o Euro2024, o que a coloca em penúltimo do Grupo I, do qual fazem parte, além da Bielorrússia, Suíça, Roménia, Israel e Andorra.Antes de assumir o comando da seleção do Kosovo, cargo no qual sucedeu ao suíço Bernard Challandes, demitido no final de 2021 após uma campanha desastrosa nas eliminatórias para o Mundial do Qatar, Giresse, de 70 anos, já havia treinado a Tunísia, o Mali, o Senegal, o Gabão e a Geórgia.O Kosovo tornou-se membro da UEFA e da FIFA em 2016, oito anos depois de declarar independência da Sérvia.