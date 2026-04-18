Gnabry com Mundial em risco





(Com Lusa)

“O Bayern Munique ficará sem Serge Gnabry por um longo período. O jogador sofreu uma rotura do músculo adutor da coxa direita. O diagnóstico foi confirmado em exames realizados pelo departamento médico do clube”, lê-se em comunicado divulgado no sítio oficial dos bávaros na Internet.Serge Gnabry, de 30 anos, fez 10 golos e 11 assistências em 37 jogos nas diversas provas na oitava temporada ao serviço do Bayern Munique, mas poderá não voltar a atuar em 2025/26 pelos líderes isolados da Bundesliga.Se pontuarem na receção ao Estugarda, no domingo, na 30.ª jornada, os bávaros chegam ao 35.º título de campeão alemão, e 13.º nas últimas 14 temporadas, no domingo, dilatando o recorde de conquistas no palmarés.Além dos cinco encontros finais no campeonato, o Bayern Munique vai defrontar os franceses do Paris Saint-Germain, campeões europeus e intercontinentais e com os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, e o Bayer Leverkusen nas meias-finais da Liga dos Campeões e da Taça da Alemanha, respetivamente.Detentor de 59 internacionalizações e 26 golos pela seleção principal da Alemanha, campeã do mundo em 1954, 1974, 1990 e 2014, Serge Gnabry participou, sempre como titular, nas seis partidas de apuramento para o Mundial2026 e nos dois particulares disputados em março com Suíça e Gana.A menos de dois meses do início da fase final do principal torneio internacional de seleções, o extremo arrisca-se a desfalcar os germânicos, adversários do Equador, da Costa do Marfim e do estreante Curaçau no Grupo E.A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Canadá, México e Estados Unidos.