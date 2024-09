Goleada aproxima Palmeiras da liderança

A entrada forte da equipa de Abel Ferreira permitiu-lhe chegar ao golo logo no primeiro minuto, pelo argentino Flaco López, e resolver a partida bem cedo, com mais golos, aos 14, por Felipe Anderson, ex-FC Porto e ex-Lazio, e através de um autogolo do central português do Criciuma, Tobias Figueiredo, formado no Sporting, aos 18.



O Palmeiras ainda ampliou a vantagem na segunda parte, com golos da jovem coqueluche do ‘verdão’ Estêvão, de 17 anos, cujo passe já está vendido ao Chelsea, por 61,5 milhões de euros, aos 52 minutos, e de Rafael Veiga, na execução superior de um livre direto, aos 77, já depois do seu colega de equipa Caio Paulista ter sido expulso, aos 66.



Com esta goleada, o Palmeiras subiu ao segundo lugar do Brasileirão, com 50 pontos, menos três do que o líder Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge.



Por seu lado, o Bragantino, de Pedro Caixinha, não conseguiu melhor do que um empate a dois golos na receção ao Grêmio, num embate em que esteve duas vezes a perder.



Eduarda Sasha, aos 44 minutos, e Vinicius Pereira Mendinça, aos 63, responderam aos tentos do colombiano Miguel Monsalve, aos 28, e de Jemerson, aos 53, e deram um ponto aos anfitriões, que seguem no 12.º lugar, com 31 pontos.



O Grêmio está mais abaixo, em 14.º, com 28 pontos.