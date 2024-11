Goleada eleva Inter à liderança em Itália

No Estádio Marc’Antonio Bentegodi, a equipa da casa até foi a primeira a ameaçar o golo, com um remate do dinamarquês Casper Tengstedt, emprestado pelo Benfica, a embater na barra, logo aos seis minutos.



O susto despertou os campeões em título, que, em meros 24 minutos, construíram aquela que ao intervalo já era a sua maior goleada da época: Correa inaugurou o marcador (e a sua contagem na Serie A) aos 17 e, cinco minutos depois, ‘retribuiu’ a assistência a Marcus Thuram, ‘servindo’ o francês para o segundo golo dos visitantes.



Com a defesa do Verona perdida e a acumular erros ‘proibidos’, o Inter rapidamente chegou ao terceiro, com Thuram a ‘bisar’ aos 25 minutos, somando o seu nono golo no campeonato e subindo ao segundo lugar na lista dos melhores marcadores, atrás apenas de Mateo Retegui (Atalanta), que tem 11.



Aos 31 minutos, a goleada tornou-se ainda mais expressiva, quando Stefan de Vrij, que entrou aos 15 para substituir o lesionado Acerbi, se estreou a marcar neste campeonato, um feito que seria ‘imitado’ pelo defesa alemão Bisseck aos 41, após nova assistência de Correa.



Com uma vantagem de cinco golos, o Inter Milão ‘abrandou’ o ritmo depois do intervalo, enquanto o Verona, já com o português Dani Silva em campo, esteve mais certeiro, conseguindo que o resultado não se alterasse.



Em quarto no arranque da jornada, o campeão italiano ascende, à condição, ao primeiro lugar da Serie A, com 28 pontos, mais dois do que o Nápoles, que no domingo recebe a Roma.



A Atalanta, que hoje visita o Parma, é terceira com 25, com a Fiorentina a descer provisoriamente ao quarto lugar, com a mesma pontuação, um dia antes de visitar o Como.



Já o Verona é 14.º, com 12 pontos, somando a nona derrota na Liga italiana.