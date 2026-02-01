Futebol Internacional
Golo de Nuno Mendes mantém PSG no topo da Liga francesa
O internacional português Nuno Mendes marcou hoje o golo da vitória (2-1) do Paris Saint-Germain em Estrasburgo, que manteve os campeões franceses em título no topo da Liga francesa de futebol, à 20.ª jornada.
Nos parisienses, com Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no ‘onze’, o guardião russo Safonov foi o primeiro ‘herói’, ao defender uma grande penalidade cobrada pelo argentino Panichelli, aos 20 minutos.
O PSG abriu o marcador dois minutos depois, por Senny Mayulu, mas o Estrasburgo, em que o luso-belga Diego Moreira foi titular e Rafael Luís saiu do banco na segunda metade, restabeleceu a igualdade aos 27, pelo defesa costa-marfinense Guela Doue.
Apesar de estar em inferioridade numérica, após a expulsão do lateral marroquino Hakimi, aos 75 minutos, por entrada perigosa sobre Panichelli, a formação orientada pelo espanhol Luis Enrique selou o triunfo aos 81, quando o lateral esquerdo português correspondeu de cabeça, de forma certeira, a um cruzamento de Zaire-Emery.
O PSG, que contabilizou a sexta vitória seguida na prova, continua no primeiro lugar após o fecho da ronda, com 48 pontos, mais dois do que o Lens, segundo classificado, enquanto o Estrasburgo segue no sétimo posto, com 30.
No primeiro jogo do dia, o Lyon, orientado pelo treinador português Paulo Fonseca, venceu por 1-0 na receção ao Lille, registando a 10.ª vitória consecutiva em todas as competições e quinta na Ligue 1.
O médio dinamarquês Noah Nartey, que se estreou a marcar no campeonato, aos 37 minutos, decidiu uma partida que contou com os portugueses Afonso Moreira, titular nos anfitriões, e Tiago Santos e Félix Correia, ambos no ‘onze’ dos forasteiros.
O Lyon reforçou o quarto posto, de acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com 39 pontos, os mesmos do Marselha, terceiro, e mais sete do que o adversário de hoje, quinto classificado.
O Angers, 11.º classificado, com 26 pontos, recebeu e venceu, por 1-0, o Metz, com golo de Mouton, aos 25 minutos, aproveitando a superioridade numérica a partir dos nove minutos para ultrapassar o 18.º e último (12 pontos).
Em Nice, a equipa da casa, que ocupa a 13.ª posição, com 22 pontos, empatou 2-2 com o Brest, 12.º, com 23, enquanto o Toulouse, oitavo, com 30, não foi além de um ‘nulo’ na receção ao Auxerre, 17.º e penúltimo, com 13.
