Golo no último lance dá empate ao Sporting com Lille na estreia na Youth League

Um golo de Eduardo Felicíssimo no último lance do encontro permitiu ao Sporting empatar 2-2 em casa com o Lille, em jogo da primeira jornada da Youth League de futebol.

Uma desatenção da defesa ‘leonina’ permitiu a Isaac Cossier adiantar os franceses no marcador, logo aos 11 minutos, na sequência de um canto, com o defesa a surgir solto na pequena área para encostar para o fundo da baliza.



O Sporting, que atingiu as meias-finais na última temporada, empatou praticamente da mesma forma, aos 23 minutos, num lance em que Manuel Mendonça aproveitou, a um metro da baliza, um cruzamento de João Simões.



Num encontro equilibrado, o Lille voltaria a adiantar-se em novo lance de bola parada, já na segunda parte, com o nigeriano Shina Ayodele, após um canto, a antecipar-se a vários defesas do Sporting, que ficaram algo passivos, para cabecear para o 2-1, aos 62.



Quando a derrota em Alcochete já parecia certa para o Sporting, Felicíssimo deu o empate, aos 90+7 minutos. Na sequência de um livre, Gabriel Melo cabeceou para um ‘corte’ em cima da linha de golo de um jogador do Lille, mas Felicíssimo conseguiu a recarga e deu o primeiro ponto na prova aos ‘leões’.



Na competição de sub-19 que reedita a Liga dos Campeões, o Sporting visita o PSV Eindhoven em 01 de outubro.