Futebol Internacional
Golo tardio de Buendía impõe segunda derrota ao Arsenal da Liga inglesa
Um golo marcado aos 90+5 minutos por Emiliano Buendía permitiu hoje ao Aston Villa impor ao Arsenal a segunda derrota na Liga inglesa de futebol, por 2-1, que deixa os ‘gunners’ menos confortáveis na liderança.
O remate certeiro do médio argentino no último suspiro do jogo de abertura da 15.ª jornada lançou os ‘villans’ para o segundo lugar da Premier League, a três pontos de distância do Arsenal, mas o Manchester City pode recuperar a vice-liderança e reduzir para apenas dois pontos o atraso para os líderes se ganhar hoje na receção ao Sunderland.
O Arsenal, que perdeu uma única vez na época 2025/26 (em todas as competições), no estádio do campeão Liverpool, há mais de três meses, voltou a ser conhecer o sabor da derrota, frente a uma equipa que venceu nove dos últimos 10 encontros no campeonato.
O Aston Villa confirmou essa boa forma aos 36 minutos, quando o defesa polaco Matty Cash inaugurou o marcador, mas a equipa visitante regressou do intervalo determinada a restabelecer o empate e concretizou esse objetivo aos 52, através do avançado belga Leandro Trossard.
A fase final da partida foi frenética e os anfitriões conseguiram chegar à vitória graças à persistência de Buendía, que aproveitou um ressalto na área dos londrinos para fazer vibrar de alegria o estádio Villa Park, em Birmingham, no último minuto do período de compensação e apenas oito após ter substituído Cash.
O Arsenal, que perdeu uma única vez na época 2025/26 (em todas as competições), no estádio do campeão Liverpool, há mais de três meses, voltou a ser conhecer o sabor da derrota, frente a uma equipa que venceu nove dos últimos 10 encontros no campeonato.
O Aston Villa confirmou essa boa forma aos 36 minutos, quando o defesa polaco Matty Cash inaugurou o marcador, mas a equipa visitante regressou do intervalo determinada a restabelecer o empate e concretizou esse objetivo aos 52, através do avançado belga Leandro Trossard.
A fase final da partida foi frenética e os anfitriões conseguiram chegar à vitória graças à persistência de Buendía, que aproveitou um ressalto na área dos londrinos para fazer vibrar de alegria o estádio Villa Park, em Birmingham, no último minuto do período de compensação e apenas oito após ter substituído Cash.