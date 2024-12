Golo tardio do belga De Ketelaere devolve Atalanta à liderança isolada em Itália

O avançado internacional belga foi o principal responsável pelo êxito da Atalanta, uma vez que tinha também marcado o primeiro golo da equipa anfitriã, aos 34 minutos, em resposta ao tento inaugural dos visitantes, concretizado por Lorenzo Colombo, aos 13.



A Atalanta deu a volta ao resultado perto do intervalo, aos 45+1 minutos, através do nigeriano Ademola Lookman, mas Sebastiano Esposito voltou a empatar, aos 56, na marcação de uma grande penalidade, antes de De Ketelaere 'bisar' e assegurar um triunfo mais sofrido do que seria de esperar.



Nos locais, o guarda-redes internacional português Rui Patrício foi suplente não utilizado, tendo a Atalanta regressado ao topo da Série A, com dois pontos de vantagem sobre o Nápoles, que tinha vencido em Génova, no sábado, por 2-1, e 'passado a noite' na liderança do campeonato.



Apesar de ocupar o terceiro posto, a seis pontos da Atalanta e a quatro do Nápoles, o Inter Milão, campeão em título, pode juntar-se à equipa de Bergamo, uma vez que tem menos dois jogos, o primeiro dos quais disputará na segunda-feira, quando receber o Como (15.º).



A Roma subiu ao 11.º lugar na sequência da goleada na receção ao Parma (16.ª posicionada), por 5-0, com o argentino Paulo Dybala em evidência, ao marcar dois golos e efetuar uma assistência, enquanto o Veneza ganhou em casa ao Cagliari, por 2-1, num confronto entre penúltimo e antepenúltimo colocados, respetivamente.