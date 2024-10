Gonçalo Feio acusado de agredir dirigente polaco

Em declarações à agência francesa AFP, uma porta-voz da procuradoria distrital de Lublin-Poludnie explicou que o técnico, de 34 anos,Os incidentes remontam a 5 março de 2023, no final da receção vitoriosa do agora primodivisionário Motor Lublin ao Jastrzebie (2-1), da 21.ª jornada da III Divisão polaca.De acordo com a imprensa local,Na altura, o treinador português foi castigado pela Associação Polaca de Futebol (PZPN) por 12 meses, com pena suspensa durante três anos, e multado em 16.000 euros, mas manteve-se em funções, ao contrário da porta-voz e do líder máximo do Motor Lublin.Gonçalo Feio viria a promover nessa temporada o clube do sudeste da Polónia à II Divisão, mas rumou em abril de 2024 ao Legia Varsóvia, recordista de títulos (15) e atual sexto colocado da Ekstraklasa, com 16 pontos, nove abaixo do líder isolado Lech Poznan.Além do arranque irregular no campeonato, com apenas quatro vitórias em 11 jornadas, o emblema dos portugueses Rúben Vinagre e Claude Gonçalves ultrapassou três rondas preliminares para aceder à fase regular da Liga Conferência, na qual se estreou na quinta-feira com uma vitória na receção aos espanhóis do Betis (1-0).A imprensa polaca deu conta de que estava agendada para terça-feira uma reunião entre os dirigentes do Legia e Gonçalo Feio, que já tinha passado por Varsóvia como técnico das camadas jovens e observador e deu início à carreira de treinador principal no Motor Lublin.