Gonçalo Guedes marca na vitória da Real Sociedad sobre o líder FC Barcelona

Na primeira parte, Mikel Oyarzabal, aos 32 minutos, a passe de Gonçalo Guedes, marcou o único golo válido da primeira parte, que teve quatro anulados pelo árbitro, três deles para o FC Barcelona, que com a derrota viu o Real Madrid ficar mais perto.



No segundo tempo, o guarda-redes Alex Remiro e a barra impediram Robert Lewandowski de empatar após um cabeceamento preciso do avançado polaco, aos 66 minuto, já com o reforço português dos catalães João Cancelo em campo.



Aos 69 minutos, Marcus Rashford empatou com um cabeceamento à queima-roupa, após cruzamento de Lamine Yamal, e no lance seguinte, Gonçalo Guedes voltou a colocar a Real Sociedad em vantagem com um remate certeiro.



O FC Barcelona, que vinha de uma série de 11 triunfos consecutivos, segue na liderança, com 49 pontos, mas agora com apenas um de vantagem sobre o Real Madrid, segundo, com 48. A Real Sociedad segue na oitava posição, com 24 pontos.



No Estádio Metropolitano, o Atlético de Madrid venceu por 1-0 o Alavés, com um golo do ponta de lança norueguês Alexander Sorloth, aos 48 minutos, após uma primeira parte ditada pela falta de eficácia que deixou o marcador em branco até ao intervalo.



O triunfo permitiu ao Atlético de Madrid manter o quarto posto do campeonato espanhol, mas, agora, com os mesmos 41 pontos do Villarreal, terceiro classificado, que perdeu no sábado na deslocação ao campo do Bétis (2-0).



O Alavés, que somou o quinto jogo na LaLiga sem vencer, é 18.º e antepenúltimo classificado, com 19 pontos, a um do Valencia (17.º, com 20), que é o primeiro clube acima da linha virtual de despromoção.



O Valência conseguiu uma importante vitória por 1-0 na visita ao Getafe, que contou com o defesa português Domingos Duarte a titular, tendo o único golo do encontro sido apontado pelo defesa José Gayà, aos 84 minutos.



Com os três pontos, a formação valenciana, com os lusos André Almeida no banco e Thierry Correia fora por lesão, saltou dos lugares de despromoção e segue em 17.º, com 20 pontos, enquanto o Getafe, é 15.º, com 21.



O Celta de Vigo venceu hoje em casa por 3-0 o Rayo Vallecano, com golos de Sérgio Carreira, aos 40 minutos, Bryan Zaragoza, aos 54, de penálti, e Javier Rueda, aos 79.



Com o terceiro triunfo consecutivo no campeonato, o Celta de Vigo manteve a sétima posição, com 32 pontos, à espreita de entrar na luta pelas provas da UEFA, enquanto o Rayo Vallecano segue em 12.º, com 22.

